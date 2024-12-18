Лучшим учителем 2025 года в Лобне стала Анастасия Ефремова

В Лобне подвели итоги муниципального этапа Всероссийского конкурса «Учитель года — 2025». Победителем стала учитель математики и информатики школы номер три Анастасия Ефремова.

В конкурсе приняли участие девять педагогов из разных школ города. Все они продемонстрировали высокий уровень профессионализма, творчества и любви к своей работе. Призерами стали Алена Наумова, учитель начальных классов школы номер четыре, и Виктория Богословская, учитель химии школы номер десять. Глава Лобни Анна Кротова поздравила всех участников, вручив дипломы лауреатов.

Анастасия Ефремова будет представлять Лобню на региональном этапе конкурса. Руководство школы номер три гордится успехами своего педагога и желает ей новых побед.

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