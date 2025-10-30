Лучшим старостой Подмосковья стала Наталия Карасева из Одинцова

Конкурс «Лучший староста Подмосковья» был организован региональным Советом муниципальных образований и проводился в этом году впервые. Победителем стала староста деревни Марьино Одинцовского округа Наталия Карасева.

Наталия стала старостой своей деревни в 2007-2008 годах. Это высокое звание стало заслуженным признанием активной гражданской позиции, постоянной работы и преданности своему делу.

Конкурсанты представляли свои проекты экспертному сообществу и делились наработками, которые помогают выстроить эффективную работу в своих селах и деревнях. Старосты рассказали о своих практиках конструктивного диалога с жителями, сборе обратной связи для решения вопросов, о взаимодействии с местной властью и госорганами, а также о реализованных проектах по благоустройству вверенных им территорий.

На настоящий момент свыше трех тысяч старост работают в Подмосковье с высокой степенью вовлеченности, демонстрируя ответственную позицию на своих местах.