Лучшим сотрудникам БТИ Подмосковья вручили почетные грамоты

«В этом году БТИ, одному из ведущих предприятий в области технической инвентаризации и технического учета недвижимости, исполнилось 98 лет. Без преувеличения уверенно можно сказать, что БТИ Московской области является лидирующим учреждением по предоставлению услуг в сфере технической инвентаризации, а специалисты по-прежнему остаются востребованными», — подчеркнул Фирсов.

Генеральный директор БТИ Московской области Нелли Алексеева уточнила, что одно из главных направлений в работе учреждения — это повышение качества и доступности услуг для жителей. Она рассказала, что в этом году БТИ сократило сроки оказания услуг, расширило список объектов, для которых можно получить технический паспорт в электронном виде. Также появилась возможность выбрать удобную дату и время выезда специалиста.