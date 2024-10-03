Лучшим народным участковым в Лобне стал Сергей Сетяев

В региональный этап конкурса «Народный участковый», который продлится с 7 по 16 октября, вышел старший участковый уполномоченный Отдела Министерства внутренних дел России по городскому округу Лобня Сергей Сетяев. Полицейский уже трижды получал почетное звание.

Старший участковый Сергей Сетяев из Лобни четвертый раз участвует в конкурсе «Народный участковый».

«Немного волнуюсь из-за выхода в региональный этап, но, думаю, справлюсь», — сказал он.

Сергей отдал службе в Министерстве внутренних дел 16 лет. Его наградили медалью «За отличие в службе» III степени.

«На него всегда можно положиться», — отметила майор полиции Наталья Никитина.

С 7 по 16 октября на сайте Главного управления Министерства внутренних дел России по Московской области можно проголосовать за Сергея Сетяева. Победитель представит Московскую область на всероссийском этапе конкурса «Народный участковый».

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