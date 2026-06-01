Лучшим муниципальным служащим Воскресенска вручили награды

В Правительстве Московской области чествовали участников III Всероссийской муниципальной премии «Служение», чьи проекты вошли в топ‑2200 лучших проектов России и топ‑50 лучших проектов Подмосковья. Премия, учрежденная по поручению Президента РФ, в этом году побила рекорд — 63 397 заявок из всех 89 регионов.

«Служение» — одно из самых значимых событий для муниципального сообщества страны, где отмечают управленческие инициативы, приводящие к реальным изменениям в муниципалитетах.

Церемонию награждения провела вице-губернатор Московской области Мария Нагорная. В числе награждаемых — начальник управления культуры администрации городского округа Воскресенск Елена Баклушина. Она представила три проекта в номинациях «Развитие территории — благополучие жителей», «Укрепляем партнерство — расширяем возможности», «Единство народов России — сила страны». В основу проектов легли управленческие решения, которые повлияли на положительные перемены и достижения в сфере культуры Воскресенска, а также высокие результаты эффективной работы команды сферы культуры округа на благо жителей и процветание родного края.