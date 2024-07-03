Лучшим кинологам Росгвардии из Балашихи вручили награды за участие в СВО

Мероприятие приурочили к 115 годовщине со Дня образования кинологических подразделений войск правопорядка.

Впервые собаки появились в сыскном отделении в 1906 года, а спустя еще три года был основан первый официальный питомник. Ежегодно десятки тысяч преступлений раскрываются с помощью служебно-розыскных собак. Свой воинский долг четвероногие выполняют в горячих точках, даже в зоне специальной военной операции.

В ходе торжественной части наградили кинологов и их верных товарищей за выполнение служебно-боевых задач.

«Сегодня без кинологов и их четвероногих помощников не выполняется ни одна задача в охране общественного порядка и обеспечении общественной безопасности. Служебные собаки показывают свою эффективность при обнаружении взрывоопасных предметов, оружия, боеприпасов, розыске, задержании преступников, охране важных государственных объектов. Выражаю слова благодарности кинологам и поздравляю с годовщиной. Желаю вам и вашим близким счастья, благополучия, здоровья и скорейшей победы в СВО», — сказал заместитель директора Росгвардии Алексей Воробьёв.