Лучшим добровольцам Дмитрова вручили награды ко Дню волонтера

В Дмитрове прошло торжественное мероприятие к Международному дню волонтера, в рамках которого наградили активистов, представителей администрации, депутатов и общественных деятелей. Особое внимание уделили «Волонтерам Подмосковья» — одному из крупнейших добровольческих объединений.

От имени главы Дмитровского округа Михаила Шувалова активистов поздравила его заместитель Ирина Костышина.

«Не по работе, а по зову сердца вы трудитесь, помогая тем, кому это необходимо. И видите результат: улыбку ребенка, благодарность пожилого человека. Люди знают: волонтеры — всегда рядом! Низкий поклон за вашу отзывчивость и доброту», — сказала Ирина Костышина.

Волонтеров поприветствовала депутат Московской областной Думы Марина Шевченко. Она отметила неоценимый вклад добровольцев и масштабную работу по поддержке участников специальной военной операции.

«Решил присоединиться к движению, так как видел работу, которую ведут волонтеры в нашем округе. Понял — это мое! Сейчас занимаюсь гуманитарной помощью и работаю со старшим поколением, плюс помогаю на разных мероприятиях. Глядя на меня, уже несколько моих друзей тоже включились в волонтерскую деятельность», — поделился Павел Хрусталев.

Волонтерам вручили награды за служение Отечеству, укрепление патриотических традиций, помощь военнослужащим, борьбу с нацизмом и неофашизмом, за неоценимый вклад в победу.

Активистам вручили благодарственные письма Министерства информации и молодежной политики Московской области, Совета депутатов Дмитровского округа, Московской областной Думы и администрации Кременского муниципального округа Луганской Народной Республики.

Во время праздника отметили более 100 человек — представителей школ, техникумов, общественных и волонтерских организаций.

«В нашем округе волонтеры работают по многим направлениям: социальному, медицинскому, экологическому, культурному, спортивному. В волонтерское движение вовлечено несколько тысяч человек разных возрастов. Главная их цель — помощь людям. Эти люди — наша гордость!» — отметил глава Дмитровского округа Михаил Шувалов.