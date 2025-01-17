Лучший новогодний подъезд выберут в Реутове

Конкурс на лучшую дворовую елку и лучший новогодний подъезд стартовал в муниципалитете 9 декабря. Комиссии осталось осмотреть только один адрес, после чего будут подведены итоги.

Сотрудники администрации городского округа и представители управляющих компаний, оценили работы почти всех участников конкурса.

В соревновании участвуют 11 подъездов Реутова. Они расположены по адресам: Юбилейный проспект, дома № 12, 31, 40 и 78, улица Октября, дома № 18 и 20, Ашхабадская улица, дома № 21 и 27, корпус 3, улица Некрасова, дом № 10, проспект Мира, дом № 57 и Транспортная улица, дом № 31

«Как и всегда, выбрать победителя будет трудно, но мы стремимся к объективной оценке», — заявил заместитель главы округа Владимир Климов. Он отметил важность таких конкурсов для налаживания общения между администрацией и домовыми сообществами наукограда.