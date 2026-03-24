Лучший юнармейский отряд определили в Можайске

Соревнования строя и песни среди юнармейцев прошли 24 марта в Можайском культурно-досуговом центре. Участие в них приняли 11 команд из школ округа.

Мероприятие было посвящено 81-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне.

Отряды соревновались в строевой подготовке, прохождении с песней и марше со знаменем. Выправку и синхронность оценивали руководитель местного отделения Ассоциации ветеранов специальной военной операции Александр Князев, руководитель отделения «Юнармии» Александр Горчаков, участник боевых действий Андрей Мунтян, а также действующие военнослужащие.

Первое место занял отряд «Патриоты России» из школы «Гармония». Второе — отряд имени Героя Советского Союза К. С. Алексеева из гимназии № 4. Третье — отряд «Вымпел» из школы «Созвездие Вента» села Поречье.

Такие смотры в Можайске уже давно стали не просто соревнованием, а напоминанием о том, что пока молодежь ровно держит строй, у округа есть надежное будущее.