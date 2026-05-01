Лучший дружный класс определили на конкурсе в Чехове

В гимназии № 7 Чехова состоялся зональный этап конкурса «Секреты дружного класса. Родители первых». Участниками стали команды из девяти округов южного Подмосковья, которые выполняли творческие задания и работали над проектами для укрепления семейных связей.

Соревнования объединили педагогов, родителей и детей. Каждая команда подготовила тематическую площадку и творческий номер. Мамы и папы проходили все испытания вместе с детьми и классным руководителем. Семейные коллективы придумывали сценарий, репетировали, оформляли портфолио и выставку достижений. Например, у команды из школы № 10 Чехова подготовка заняла три месяца.

Заместитель главы муниципального округа Чехов Светлана Баранова пожелала участникам удачи.

«Победит сильнейший. Но самая главная победа у этих команд — это дружба. Это взаимопонимание. Взаимоподдержка», — сказала она.

Жители Чехова Андрей и Ольга Жигановы поделились впечатлениями от конкурса.

«Это объединяет наши семьи, объединяет нас с детьми. Мы находимся на одной с ними волне. Вместе проводим русские народные традиции в таком юном возрасте. Дети знают историю России, знают наши традиции, что очень важно для воспитания и становления хорошего гражданина РФ», — отметили они.

Выступления оценивали представители Корпоративного университета развития образования, Госдумы, Министерства образования, «Движения Первых», Московской митрополии, Общественной палаты, Росдетцентра, а также участник специальной военной операции. По итогам зонального этапа команда из Чехова получила звание лауреата 1 степени. В числе 15 сильнейших коллективов она представит округ 16 мая в финале в Котельниках.