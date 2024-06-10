Лучших зоотехников‑селекционеров выбрали в Подмосковье

Фото: Пресс-служба Министерства сельского хозяйства и продовольствия Московской области

Областной конкурс «Лучший по профессии» среди зоотехников-селекционеров прошел в Ногинске на базе АО Московское по племенной работе». Его участниками стали 23 специалиста из 14 округов.

На конкурсе оценивались как теоретические знания участников, так и практические навыки. Специалисты определяли генеалогическую принадлежность животных, отбирали лучших по экстерьеру коров и проходили другие испытания. Так, на одном из этапов судьи оценивали ведение программы «Селэкс» по зоотехническому и племенному учету.

По итогам конкурса первое место заняла Алла Белякова из Сергиева Посада, второе место досталось Екатерине Рыженковой из Волоколамска, третье — Галине Голенцовой из Пушкино. Теперь лауреат конкурса будет представлять Подмосковье на Всероссийском конкурсе зоотехников-селекционеров молочного и мясного скотоводства.

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