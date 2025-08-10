Лучших врачей наградили в Подольске

Церемонию награждения выдающихся представителей медицины провели в Подольске. Ее приурочили к международному дню «Врачи мира за мир».

В этот день награды поучили 24 специалиста из разных областей.

«Это признание роли медицинских работников в сохранении мира и героический вклад наших медиков в борьбу глобальной эпидемии ковида. Также награждаем тех, кто внес огромный вклад в развитие подольского здравоохранения», — сказала начальник отдела охраны здоровья граждан администрации городского округа Подольск Светлана Чудакова.

Также к празднику сотрудники Подольской областной больницы подготовили документальный фильм «Битва при Бородино-2020». Он повествует о сражении с опасным заболеванием.

Герои — медицинские работники, которые внесли огромный вклад в борьбу с пандемией. От закупки лекарств и расходных материалов до переоборудования зданий.