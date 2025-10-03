Лучших воспитателей наградили к профессиональному празднику во Фрязине

Четырем сотрудникам школы во Фрязине вручили звания «Почетный работник сферы образования Российской Федерации», еще двум — нагрудные знаки «За верность профессии».

«В этот знаменательный день были произнесены искренние слова благодарности в адрес педагогов и воспитателей. Каждый из нас с теплотой и уважением вспоминает своих первых наставников, которые не только заложили основы знаний, но и научили принимать важные решения, привили любовь к отечественной и мировой культуре, уважение к традициям и семейным ценностям» — отметил глава округа Дмитрий Воробьев

Глава округа Дмитрий Воробьев и председатель Совета депутатов, член фракции «Единая Россия» вручили педагогам почетные грамоты Министерства просвещения, благодарственные письма от губернатора Московской области, а также почетные грамоты Министерства образования Московской области.

«Уверен, что славные педагогические традиции, заложенные во Фрязино, будут и впредь развиваться и приумножаться, внося достойный вклад в российское образование. В этот праздничный день желаю всему коллективу крепкого здоровья, счастья, семейного благополучия и новых профессиональных достижений. Пусть ваш труд продолжает приносить радость и заслуженное признание!» — подчеркнул глава г. о. Фрязино Дмитрий Воробьев