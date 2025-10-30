Лучших волонтеров наградили ко Дню добровольца в Воскресенске

Церемония состоялась в молодежном центре «Олимпиец». Благодарственные письма волонтерам от главы городского округа Воскресенск вручили председатель Совета депутатов округа Сергей Матвиенко, начальник управления по физической культуре, спорту и работе с молодежью администрации округа Михаил Бахтов и руководитель Воскресенского отделения Ассоциации ветеранов СВО Олег Стегура.

«Благодарю за бескорыстный труд, преданность делу добра и помощь нуждающимся людям. Желаю дальнейших успехов и вдохновения на пути служения обществу. Вклад волонтеров невозможно измерить деньгами или наградами, ведь их работа меняет судьбы людей, дарит надежду и веру в лучшее будущее. Низкий поклон за ваши добрые дела и поступки», — отметил Сергей Матвиенко.

«Волонтеры Подмосковья» регулярно участвуют в различных акциях поддержки и сами организовывают масштабные мероприятия. В том числе направленные на помощь участникам СВО и их семьям.

В Воскресенске на платформе «Волонтеры Подмосковья» зарегистрировано 986 человек.