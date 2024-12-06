Лучших волонтеров наградили ко Дню добровольца в Раменском округе

В Раменском округе состоялось торжественное вручение премии «ЛУЧ» — «Лидер. Участие. Человек», приуроченной ко Дню добровольца, который ежегодно отмечается в России 5 декабря. Эта награда стала символом признания и благодарности людям, посвятившим себя благородному делу помощи другим, а также вдохновением для новых участников волонтерского движения.

Премия была вручена по пяти номинациям, каждая из которых подчеркнула значимость различных направлений добровольческой деятельности.

Так, в номинации «Патриотическое волонтерство» победила Светлана Кузина, инициатор проекта «Помощь СВО». Она организует сбор гуманитарной помощи, изготовление окопных свечей и маскировочных сетей, а также доставку необходимых вещей в зоны боевых действий.

В номинации «Социальное волонтерство» лучшими признаны активисты центра «Неравнодушное поколение» Раменской школы № 19. Их проект направлен на помощь пожилым людям, малоимущим семьям и социализацию подростков в сложных жизненных обстоятельствах.

В номинации «Культурное волонтерство» победу одержала Алиса Паршенкова. Уже четыре года она вместе с творческим коллективом проводит благотворительные мероприятия для семей, находящихся в трудной ситуации, детей военнослужащих и воспитанников детских домов.

В номинации «Спортивное волонтерство» награду получила Лидия Бовт, куратор проекта «Футбольные мамы» в Раменском округе. Этот социально-значимый проект объединяет спорт, материнство и семейные ценности.

В номинации «Экологическое волонтерство» победительницей стала Иоланта Мишезова. Она реализовала школьный проект по сбору отходов с интерактивной картой и активно участвует в экологических фестивалях и акциях.

Премия «ЛУЧ» не только отметила достижения волонтеров, но и рассказала их вдохновляющие истории, напоминая о том, как важны добрые дела для общества. Эти примеры служат ярким мотиватором для новых поколений присоединиться к добровольческому движению и внести свой вклад в общее благо.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».