Лучших волонтеров наградили ко Дню добровольца в Чехове
Традиционно с 2017 года 29 октября в Московской области отмечается День добровольца. Глава муниципалитета Михаил Собакин поздравил Волонтеров Подмосковья Чехова, отметив вклад самых юных участников регионального движения.
Ученики разных образовательных учреждений Чехова представили свои волонтерские объединения, которые активно помогают бойцам специальной военной операции, школьникам и жителям новых территорий.
Среди них: «ДОБРОволец» (средняя школа № 3), «От сердца к сердцу» (лицей № 4), «Доброе дело» (школа Чехов-3), «Чистые сердца» (средняя школа № 1), «Я — доброволец» (средняя школа № 10 имени С. Н. Воронина), «Седьмая высота» (гимназия № 7), «Искра» (Нерастанновская средняя школа), «Средняя школа № 9», «Навстречу миру» (гимназия № 2), «Радуга добра» (школа Чехов-2), «Доброе сердце» (средняя школа № 8 имени А. И. Маркова), «Патриот» (Любучанская средняя школа) и «Преемники» (Чеховский техникум).
Руководитель муниципалитета Михаил Собакин вручил юным волонтерам благодарственные письма и поблагодарил за доброту, активность и патриотизм.
«Волонтерская деятельность в школах играет большую роль в воспитании наших детей. Участвуя в добровольческих проектах, дети приобретают опыт взаимодействия с различными социальными группами, учатся помогать другим и осознают свою значимость в обществе. Каждый доброволец — герой нашего времени, ведь именно благодаря их энергии, доброте и бескорыстному участию наш округ Чехов и вся Московская область становится еще прекраснее и уютнее, а люди чувствуют заботу и внимание. Мы гордимся нашими волонтерами! Их труд достоин самого большого уважения и благодарности», — отметил глава округа Михаил Собакин.
Чеховский клуб волонтеров объединяет более 100 активных молодых людей, готовых прийти на помощь. Ребята принимают участие как в муниципальных, так и в региональных и даже федеральных мероприятиях. Помимо этого, они самостоятельно организовывают благотворительные акции.