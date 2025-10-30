Лучших волонтеров наградили ко Дню добровольца в Чехове

Пресс-служба администрации м. о. Чехов

Фото: Пресс-служба администрации м. о. Чехов

Традиционно с 2017 года 29 октября в Московской области отмечается День добровольца. Глава муниципалитета Михаил Собакин поздравил Волонтеров Подмосковья Чехова, отметив вклад самых юных участников регионального движения.

Ученики разных образовательных учреждений Чехова представили свои волонтерские объединения, которые активно помогают бойцам специальной военной операции, школьникам и жителям новых территорий.

Среди них: «ДОБРОволец» (средняя школа № 3), «От сердца к сердцу» (лицей № 4), «Доброе дело» (школа Чехов-3), «Чистые сердца» (средняя школа № 1), «Я — доброволец» (средняя школа № 10 имени С. Н. Воронина), «Седьмая высота» (гимназия № 7), «Искра» (Нерастанновская средняя школа), «Средняя школа № 9», «Навстречу миру» (гимназия № 2), «Радуга добра» (школа Чехов-2), «Доброе сердце» (средняя школа № 8 имени А. И. Маркова), «Патриот» (Любучанская средняя школа) и «Преемники» (Чеховский техникум).

Руководитель муниципалитета Михаил Собакин вручил юным волонтерам благодарственные письма и поблагодарил за доброту, активность и патриотизм.