Лучших волонтеров наградили ко Дню добровольца в Большом Серпухове

Активистов в добровольческой деятельности поздравили с праздником во Дворце торжеств «Центральный» в Большом Серпухове. Им вручили благодарственные письма и грамоты.

Отличившиеся волонтеры округа получили благодарственные письма и грамоты министерства информации и молодежной политики Московской области, регионального отделения партии «Единая Россия», муниципалитета, городского Совета депутатов и Госавтоинспекции в Серпухове.

«Активисты нашего округа — одна большая семья. Добрые дела объединяют студентов, школьников, старшее поколение и всех неравнодушных серпуховичей, которые живут под девизом „Повсюду, где есть человек, есть возможность проявить гуманность“», — сказал глава городского округа Серпухов Сергей Никитенко.

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