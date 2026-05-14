Лучших вокалистов Школьной лиги выбрали в Балашихе

Финальный этап «БШЛ-видения» прошел во Дворце культуры «Балашиха». Лучшие вокалисты округа показали свои таланты и получили заслуженные награды.

Победителем стал хор «Мозаика» школы № 5, набрав более 1500 голосов. Второе место заняла солистка Александра Бей из школы № 10, а бронзовыми призерами стали исполнители хора «Наши голоса» школы № 20.

«Особенно приятно видеть, насколько талантлива наша молодежь. Участники не просто исполняли песни — они создавали полноценные творческие номера, которые поддерживал весь зал и зрители онлайн-трансляции», — поделился глава Балашихи Сергей Юров.

Лучших вокалистов выбрали зрители, присутствующие в зале и онлайн-трансляции. Они имели возможность отдать свой голос за понравившееся выступление и выбрать победителя.

«Мы долго и упорно готовились к этому финалу: регулярно посещали репетиции, оттачивали вокальные навыки, многократно проработали номер — доводили его до совершенства, уделяя внимание мельчайшим деталям», — рассказали участники хора «Мозаика».

Балашихинская Школьная Лига — проект, разработанный по поручению губернатора Московской области Андрея Воробьева и включающий в себя такие направления соревнований, как военно-патриотическая игра «Зарница 2.0» баскетбол, шахматы, волейбол, футбол, шахматы, КВН, танцы, медиа, математические бои.