Лучших учителей наградили на августовской конференции в Лосино-Петровском

Секретарь местного отделения партии «Единая Россия» городского округа Лосино-Петровский Сергей Джеглав принял участие в ежегодной августовской конференции педагогической ответственности. Он наградил почетными грамотами лучших учителей округа.

На встрече с педагогами подвели итоги 2023–2024 учебного года. В округе трудятся 535 преподавателей, девять из них — молодые специалисты.

Сергей Джеглав отметил важность развития социальной сферы для города и подчеркнул, что в этом году начался капитальный ремонт детского сада «Ивушка», корпус № 5. Также с радостью сообщено, что 2 сентября после ремонта откроет свои двери школа поселка Биокомбината.

Отметим, что в Лосино-Петровском обучаются 7432 ученика, из них 776 — первоклассники.

«Уже в понедельник начнется новый учебный год. Желаю педагогам крепкого здоровья, оптимизма и больших успехов», — прокомментировал Сергей Джеглав.

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