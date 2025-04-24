Лучших участников краеведческой конференции наградили в Химках
Школьники, ставшие лауреатами второй муниципальной краеведческой конференции в Химках, получили награды за свои работы. На сцене в музейно-выставочном комплексе «Артишок» юные краеведы рассказали об исследованиях истории округа.
Ребята корпели над архивными документами, изучали краеведческие материалы, истории памятников архитектуры. Михаил Рохленко и Даниил Лазовский представили проект «Химки на рубеже обороны — патриотический маршрут».
«Мы гуляли вместе и заметили противотанковый ров. Подумали, может быть в этом лесу есть еще остатки линии обороны», — поделился Михаил Рохленко.
Ученик гимназии № 9 Никита Закурнаев свое краеведческое исследование посвятил истории Храма Петра и Павла. Юноша увлеченно рассказал об архитекторе Юрии Бове, причастном к созданию церкви.
«Интерес к этой теме мне привил мой научный руководитель Григорий Андреевич Назаров, при его поддержке и помощи я углубился в эту тему и развил до полноценного исследования», — рассказал Никита Закурнаев.
Начальник управления по образованию администрации округа Юрий Кандалов отметил, что в преддверии юбилея Победы было важно вовлечь в эту исследовательскую деятельность как можно больше школьников, родителей и педагогов.
Работу по краеведению ребята пообещали продолжить. Ведь в период Великой Отечественной войны Химки были форпостом Москвы. Тогда город сыграл особую роль, став последним рубежом обороны столицы, преодолеть который враг так и не смог.