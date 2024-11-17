Лучших тренеров наградили ко всероссийскому Дню самбо в Дмитрове

В России 16 ноября отмечается День самбо, установленный указом президента Владимира Путина в 2022 году. В преддверии этого важного праздника руководитель фракции «Единая Россия» Петр Прокопык и депутат фракции Андрей Савин поздравили тренеров по дзюдо и самбо спортивной школы олимпийского резерва «Динамо-Дмитров».

Константину Лукину, Дмитрию Шорохову и Алексею Фетисову вручили благодарственные письма за их вклад в развитие этого вида спорта.

Заместитель главы Дмитровского городского округа Вадим Антонов поблагодарил тренеров и подчеркнул, что самбо формирует характер, прививает дисциплину и целеустремленность. День самбо стал символом единства и силы, объединяя спортсменов, тренеров и всех любителей этого замечательного вида единоборств.

День самбо стал символом единства и силы, объединяя спортсменов, тренеров и всех любителей этого замечательного вида единоборств. В Дмитрове продолжается работа по популяризации самбо, что способствует развитию спортивной культуры и воспитанию новых поколений чемпионов.

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