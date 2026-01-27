Лучших студентов наградили к празднику в Дмитровском округе

23 января в Центре детского творчества Дмитрова состоялось праздничное событие, в котором приняли участие наиболее активные студенты средне-специальных и высших учебных заведений округа.

От имени главы округа Михаила Шувалова студентов поздравила его заместитель Ирина Костышина. Она отметила, что студенческие годы — это особое время, и пожелала молодежи легких учебных дней, верных друзей и смелости в достижении целей.

За активную общественную позицию были вручены благодарственные письма главы округа. Их получили восемь студентов: Матвей Гончарук, Александр Маткаримов и Никита Чепурнов из Дмитровского техникума; Алена Зубкова, Василиса Корнеева и Полина Миссан из Подмосковного политехнического колледжа; а также Екатерина Давыдова и Павел Махалин из Дмитровского рыбопромышленного технологического института.

С поздравлениями к собравшимся обратилась депутат Государственной Думы, прославленная фигуристка Ирина Роднина. Она пожелала не останавливаться на достигнутом и смело ставить высокие цели. Благодарственные письма от депутата получили Анастасия Козилова из Подмосковного политехнического колледжа и Полина Боченина из Дмитровского техникума.

Депутат Московской областной Думы Марина Шевченко подчеркнула, что современные студенты живут в эпоху стремительного прогресса. Она поздравила ребят и вручила благодарственные письма от партии «Единая Россия» Московской области студентке Дмитровского техникума Ульяне Галичниковой и студентке Подмосковного политехнического колледжа Василисе Кузиной.

От Совета депутатов округа студентов поздравил его заместитель председателя Александр Корнев. Праздничную программу дополнили выступления творческих коллективов, сольные номера и музыкально-танцевальный батл с розыгрышем призов. Организационную помощь в проведении мероприятия оказали волонтеры Подмосковья.