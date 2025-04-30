Лучших спортсменов сезона «Единой школьной лиги» наградили в Дубне

Торжественная церемония награждения команд и участников муниципального этапа областного спортивного турнира прошла в Дубне. Победители получили грамоты. Всего в состязаниях поучаствовало 500 школьников округа.

В мероприятии поучаствовал глава городского округа Дубна Максим Тихомиров. Он вручил награды отличившимся ребятам.

Так, лучшей на этом этапе «Единой школьной лиги» стала команда гимназии № 11. Также шахматисты из лицея имени Кадышевского оказались призерами в областном «Финале четырех».

Всего в рамках первого сезона соревнований в Дубне провели свыше 100 матчей. Кроме того, для участников организовали конкурсы, мастер-классы и встречи с титулованными спортсменами.

«Поздравляю всех участников! Вы стали одними из первых в области, кто принял участие в этом пилотном проекте. Успехов и ярких побед в следующем сезоне!», — сказал глава городского округа Дубна Максим Тихомиров.

Отметим, что в Дубне активно развиваются более 50 видов спорта. Подробности есть на сайте.