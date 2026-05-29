Лучших спортсменов наградили в Павлово-Посадском округе

Спортивные итоги 2025 года подвели на церемонии, состоявшейся во Дворце культуры «Павлово-Покровский» 28 мая. Награды вручили отличившимся спортсменам и их наставникам.

В этом году спортсмены из Павлово-Посадского округа выступали на областных, всероссийских соревнованиях, первенствах Центрального федерального округа, чемпионатах России и даже мира. 125 атлетов получили взрослые спортивные разряды.

В номинации «Лучшая команда года» среди взрослых команд отметили баскетбольный клуб «Павловский Посад», а среди детей — ХК «Тигры» 2012–2013 годов рождения. Тренерами года стали Дмитрий Реуцкий, Владислав Тренин и Игорь Деркачев. Лучшими учителями физической культуры признаны Александра Каранова из лицея № 1 и Александр Петров из Рахмановской школы.

Спортивным событием года назвали Московский областной юношеский турнир по самбо, посвященный 80-летию Победы в Великой Отечественной войне и легкоатлетический пробег-гандикап памяти В. В. Чижова.

Павлово-Посадский городской округ в прошлом году впервые принял участие в губернаторском проекте «Единая школьная лига». Баскетбольная команда лицея № 1 стала чемпионом области.

Команда «Тигры» 2011–2012 годов рождения под руководством тренера Олега Смирнова в 2026 году выиграла бронзовые медали Кубка федерации хоккея Московской области.

Временно исполняющий обязанности главы округа Сергей Балашов поблагодарил спортсменов, тренеров, руководителей школ и клубов за преданность любимому делу. «Заверяю: мы продолжим строить новые объекты и создавать условия, чтобы спорт в нашем округе был доступнее и сильнее», — пообещал Сергей Балашов.