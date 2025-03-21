Лучших спортсменов и тренеров региона наградили в Раменском

В округе состоялась торжественная церемония награждения, на которой спортсмены и тренеры, внесшие значительный вклад в развитие спорта в регионе, были удостоены знаков отличия «Спортивная доблесть» Министерства физической культуры и спорта Московской области. Награды вручил глава Раменского округа Эдуард Малышев.

Среди тех, чьи заслуги были отмечены знаком «Спортивная доблесть», — тренер-преподаватель Василий Вильянинов, посвятивший свою жизнь развитию дисциплины «ачери-биатлон». Под его руководством выросло не одно поколение спортсменов, достигших высоких результатов на соревнованиях различного уровня.

Также награды был удостоен Андрей Зайцев, заслуженный тренер по баскетболу, чья команда девушек 2008 года рождения неоднократно становилась победителем первенства Московской области и занимала призовые места на всероссийских турнирах.

Кроме того, были отмечены и юные спортсменки. Трое баскетболисток из спортивной школы «Раменское» — Анна Киселева, Ульяна Терехина и Диана Занина удостоились наград за свои спортивные достижения. Девушки завоевали серебряные и бронзовые медали на первенстве России по баскетболу среди юниоров.

«Каждый из этих спортсменов и их тренеров — это пример настойчивости, трудолюбия и преданности своему делу. Их достижения вдохновляют нас всех и показывают, что упорство и стремление к цели всегда вознаграждаются», — сообщил Эдуард Малышев.