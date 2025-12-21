Лучших спортсменов и тренеров наградили во Фрязине

В спортшколе «Олимп» во Фрязине состоялась церемония «Спортивные итоги года». В торжественной обстановке победителям и призерам состязаний различного уровня, их тренерам и наставникам вручили памятные подарки, грамоты, благодарности и цветы.

Мероприятие объединило тех, для кого спорт — не просто увлечение, а настоящий образ жизни: сильных, целеустремленных, красивых людей. По итогам 2025 года спортсмены из Фрязина приняли участие в более чем 500 соревнованиях различного уровня.

Команда дзюдоистов из спортивной школы «Олимп» превзошла все ожидания на первенстве России. Воспитанники показали результат, не имеющий аналогов в истории проведения соревнований. На пьедестал почета поднялись шесть спортсменов из Фрязина. Все они по итогам состязаний вошли в состав сборной команды России. Это позволит им принимать участие в международных турнирах.

«Мы не просто команда, мы семья. Это не только спортсмены, не только тренера. Это заслуга всего „Олимпа“, всего города и даже глава нам тоже помогает», — поделился тренер по дзюдо спортивной школы «Олимп» Алексей Шелехов.

Во время церемонии ведущие отметили, что фрязинские спортсмены в уходящем году установили множество личных и командных рекордов, а школа «Олимп» приобрела новый статус: «школа олимпийского резерва».

«У нас девять видов спорта. Сегодня нам присвоили звание „олимпийского резерва по дзюдо“. От будущего года мы ожидаем дальнейшего развития. Хотим больше участвовать в международных турнирах», — отметила директор СШОР «Олимп» Елена Железняк.

Спортшкола «Фрязино» тоже гордится своими воспитанниками. Команда «Лялечки» по художественной гимнастке заняла первое место в турнире Московской области памяти Зои Космодемьянской. А баскетболисты стали призерами областных соревнований.

«Каждый год у нас становится больше разрядников и кандидатов. Мы трудимся всем коллективом, чтобы в конечном итоге получить максимальный результат», — поделился директор спортивной школы «Фрязино» Виталий Фомочкин.