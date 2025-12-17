Лучших спортсменов и тренеров наградили в Можайске

В Можайске подвели спортивные итоги 2025 года. Мероприятие посетили заместитель главы округа Елена Заболотная и депутат муниципального Совета депутатов Семен Долгачев. Почетные гости вручили лучшим спортсменам и их наставникам памятные награды и сувениры.

К ним присоединился и начальник отдела физической культуры и спорта администрации Можайского округа Максим Башаев. Он также поблагодарил собравшихся за выдающиеся достижения. В числе награжденных были ветеран специальной военной операции, кавалер медали Суворова Роман Гомыляев, двукратная чемпионка мира Карина Черевань, а также другие прославленные спортсмены и тренеры муниципалитета.

«Ваши упорство, талант и воля к победе — это не только личный успех, но и гордость всего Можайского округа. Желаем новых рекордов, крепкого здоровья и неиссякаемой энергии!» — обратилась к спортсменам Елена Заболотная.

На сцене с творческими номерами выступили солисты и коллективы Можайского культурно-досугового центра.