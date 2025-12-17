Лучших спортсменов и тренеров наградили в Истре

В молодежном центре «МИР» в Истре состоялась спортивная конференция. На мероприятии подвели итоги уходящего года и отметили тренеров, а также их воспитанников.

В этом году муниципальный округ Истра громко заявил о себе на соревнованиях высшего уровня. Атлеты становились чемпионами и призерами России, побеждали на международных турнирах. Они также вошли в состав сборной страны в таких видах спорта, как: футбол, прыжки на батуте, каратэ и кикбоксинг, джиу‑джитсу и панкратион, бокс, плавание, легкая атлетика и самбо.

Сразу 10 ребят из Истры выполнили в различных дисциплинах норму кандидата в мастера спорта: Виктория Жигульская, Дмитрий Красносельский, Демьян Артеменко, Константин Мартэн, Денис Дементьев, Василиса Глухова, Андрей Закускин, Екатерина Голянова, Дмитрий Потапов. А звание «Мастер спорта России» подтвердил в этом году Даниил Якушев.