Лучших спортсменов и тренеров наградили по итогам года в Коломне

Торжественное мероприятие, посвященное подведению итогов спортивного сезона 2024–2025 годов, состоялось в Коломне. Депутат Государственной думы Никита Чаплин и глава округа Александр Гречищев отметили заслуги тренеров и наградили спортсменов, добившихся высоких результатов.

Более 4 тысяч медалей — таков впечатляющий итог спортивного года для Коломны. 955 юношей и девушек получили спортивные разряды, 10 — выполнили норматив мастера спорта России, 83 — кандидата в мастера спорта. С 2023 года для талантливых юных спортсменов была учреждена стипендия главы округа. В этом сезоне обладателями сертификатов номиналом 10 тысяч рублей стали 30 человек. Все стипендиаты являются победителями и призерами всероссийских, областных и окружных соревнований.

«Мы с уверенностью видим, что спортивное будущее в Коломне, безусловно, есть. И благодаря поддержке нашего губернатора Андрея Воробьева и правительства Московской области, мы видим, что ежегодно в нашем городском округе появляются новые спортивные объекты, новые спортивные направления, и каждый может себя реализоваться в этом большом и важном деле», — сказал Александр Гречищев.

Стипендиатами главы Коломны в этом году стали воспитанники спортшкол олимпийского резерва № 1, «Комета», «Авангард», а также спортшкол по единоборствам и киокусинкай. Отдельными наградами были отмечены тренеры, чьи подопечные добились высоких результатов. Благодарственные письма Госдумы вручили трем коломенским спортсменам: Александру Росихину, ставшему чемпионом России по кикбоксингу, Анастасии Семеновой, завоевавшей квоту для участия в зимних Олимпийских играх, и Виктории Аксеновой, победительнице Сурдлимпийских игр в Токио. «Спасибо вам, потому что, занимаясь спортом, вы не только свое здоровье укрепляете, но и прославляете наш замечательный красивый русский город Коломна», — обратился к участникам встречи Никита Чаплин. Парламентарий отметил большой потенциал коломенских спортсменов и выразил надежду, что в скором времени достижения кого-то из ребят получат признание на международном уровне.