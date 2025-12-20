Лучших спортивных наставников наградили в Химках
В пресс-центре «Арены Химки» 19 декабря прошло торжественное собрание, где чествовали лучших тренеров и наставников города. В 2025 году спортсмены Химок завоевали более тысячи наград на соревнованиях самого высокого уровня.
Эти достижения результат труда более 230 тренеров‑преподавателей и инструкторов, которые вкладывают весь многолетний опыт в своих подопечных.
Спортсмены Химок выиграли на международных первенствах 21 медаль, на всероссийских соревнованиях — 374 награды, на областных турнирах — 887 медалей.
В Химках работают семь спортивных школ, три школы олимпийского резерва, а также физкультурно-спортивный клуб инвалидов. Здесь развивают 44 вида спорта, включая 20 олимпийских и четыре паралимпийских дисциплины.
«Эти педагоги не просто обучают своих подопечных спортивным навыкам, но и формируют их характер, закаляют дух, прививают любовь к Родине и стремление к победе. А с нашей стороны при поддержке главы города Елены Земляковой и губернатора Андрея Воробьева в Химках создаются все условия для того, чтобы наши атлеты могли готовиться к любым состязаниям», — подчеркнул заслуженный работник физической культуры, спорта и туризма Московской области, депутат Валентин Герасимов.
Награды лучшим тренерам города — не просто формальность. Это признание того, что за каждой медалью спортсмена стоит труд его наставника, его терпение, мудрость и безграничная вера в подопечных.