Лучших спортивных наставников наградили в Химках

В пресс-центре «Арены Химки» 19 декабря прошло торжественное собрание, где чествовали лучших тренеров и наставников города. В 2025 году спортсмены Химок завоевали более тысячи наград на соревнованиях самого высокого уровня.

Эти достижения результат труда более 230 тренеров‑преподавателей и инструкторов, которые вкладывают весь многолетний опыт в своих подопечных.

Спортсмены Химок выиграли на международных первенствах 21 медаль, на всероссийских соревнованиях — 374 награды, на областных турнирах — 887 медалей.

В Химках работают семь спортивных школ, три школы олимпийского резерва, а также физкультурно-спортивный клуб инвалидов. Здесь развивают 44 вида спорта, включая 20 олимпийских и четыре паралимпийских дисциплины.