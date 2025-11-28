Лучших специалистов туриндустрии наградили в Серпухове

За звание лидеров в своих категориях боролись 25 специалистов, представляющих 16 городов Подмосковья. Среди них были участники из Серпухова, а также из Пушкино, Домодедово, Рузы, Звенигорода, Истры, Химок, Клина, Егорьевска, Дмитрова и других муниципалитетов.

Конкурсанты соревновались в пяти номинациях: «Официант», «Повар», «Экскурсовод», «Горничная», а также «Специалист службы приема и размещения».

«Путь к финалу был долгим и напряженным: изначально на онлайн-тур заявились около 100 участников. В полуфинале и в финале конкурсантам предстояло справиться с максимально приближенными к реальности практическими заданиями. Поварам предстояло продемонстрировать кулинарное искусство, горничные отвечали за порядок и уют в гостиничных номерах, а специалисты службы приема и размещения справлялись с запросами гостей. Экскурсоводы, используя современные технологии, погружали жюри в виртуальные путешествия по знаковым местам», — отметили организаторы конкурса.

Эксперты проверяли не только теоретические знания в каждой области, но и умение действовать в нестандартных ситуациях, проявлять стрессоустойчивость, креативность и находить оптимальные решения в условиях реального времени.