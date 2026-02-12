Лучших специалистов ракетно-космической отрасли наградили в Химках

Ведущих работников предприятия отметили в научно-производственном объединении «Энергомаш» в Химках. Они внесли выдающийся вклад в развитие ракетно-космической отрасли.

Депутат Государственной Думы Ирина Роднина поздравила коллектив с профессиональными успехами. Лучшим специалистам вручили благодарственные письма от депутата Госдумы, генерального директора «Энергомаша» и администрации округа.

«За каждым успешным пуском стоят конкретные люди — инженеры, ученые, конструкторы. Их профессионализм и ответственность формируют будущее российской космонавтики», — подчеркнула депутат Государственной Думы Ирина Роднина.

Научно-производственное объединение «Энергомаш» по праву занимает лидирующие позиции в отечественной науке и является ключевым звеном оборонно-промышленного комплекса. Сотрудники предприятия в 2025 году обеспечили техническую поддержку 16 запусков ракет-носителей с российских космодромов.

Свыше трех тысяч квалифицированных экспертов, чьи инновации демонстрируют высокий престиж российской науки, трудятся на предприятии.