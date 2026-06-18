Лучших специалистов муниципальной сферы наградили в Воскресенске

17 июня в Доме Правительства Московской области подвели итоги 18-го конкурса «Лучший специалист в сфере местного самоуправления». В числе награжденных оказались представители Воскресенского округа, которые получили награды за достижения в информационной работе и земельных отношениях.

В Московской области состоялось подведение итогов профессионального конкурса для муниципальных служащих. Участники представляли разные направления работы, включая экономику, социальную сферу, ЖКХ и градостроительство. В этом году были отмечены специалисты из Воскресенского округа, чьи проекты и практики применяются в ежедневной работе с жителями.

«Без каждого из вас нет ни сантиметра развития нашего любимого региона. Спасибо за вашу искренность в работе — независимо от задачи, от статуса, от того, оценили или нет. Мы просто служим каждому жителю Подмосковья», — подчеркнула вице-губернатор Московской области Мария Нагорная.

Награды победителям и призерам вручил председатель Совета муниципальных образований Сергей Мужальских. Отдельное внимание уделили работе социальных координаторов Госфонда «Защитники Отечества», среди которых была отмечена Ольга Косарева из Воскресенска.

Среди победителей конкурса оказались представители муниципальной сферы Воскресенского округа. Директор МКУ «Воскресенский медиацентр» Марина Егоркина стала лучшим специалистом в сфере информационного обеспечения. Она работает в муниципальной системе с 2016 года, а с 2020 года развивает медиацентр. Также она занимается общественной деятельностью и возглавляет комиссию по коммуникациям и информационной политике в Общественной палате округа.

Под ее руководством реализуется проект «Град-ТВ», который размещает видеоновости на платформе RuTube. В округе также внедрены рассылки для жителей с информацией о ключевых событиях.



«Важно, чтобы жители получали информацию вовремя и в понятной форме. Это помогает выстраивать доверие между властью и людьми», — сказала Марина Егоркина.

Призовое место в номинации в сфере земельных отношений заняла начальник управления администрации Воскресенска Юлия Манжосова. Она работает в этой системе с 2013 года и реализует проекты по развитию земельной политики округа.

В муниципалитете создан «Банк земельных данных», который содержит информацию о свободных участках и мерах поддержки. Ведется работа по обеспечению многодетных семей землей, в очереди находятся более тысячи семей, значительная часть уже получила участки. Также внедрены цифровые решения для обработки данных и контроля проверок.



«Наша задача — делать процессы прозрачными и удобными для жителей. Это напрямую влияет на качество жизни в округе», — отметила Юлия Манжосова.

В рамках конкурса были впервые привлечены представители региональных ведомств, которые оценивали проекты и формировали кадровый резерв. Победители получили денежные премии, размер которых был увеличен по сравнению с прошлым годом.

Дополнительно были отмечены проекты в рамках премии «Служение», где в число лучших вошли инициативы специалистов из Подмосковья. Представители региональных структур подчеркнули значимость муниципальной службы и обмена практиками между территориями.

Организаторы подчеркнули, что Совет муниципальных образований продолжит работу по развитию взаимодействия между муниципалитетами и региональными структурами и поддержке инициатив, направленных на улучшение жизни жителей Подмосковья.