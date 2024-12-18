Лучших специалистов лесного хозяйства наградили в Подмосковье

Комлесхоз Подмосковья подвел итоги года и наградил лучших сотрудников отрасли. Им вручили знаки «Заслуженный работник лесного хозяйства Московской области» и благодарности губернатора Московской области.

«За проделанной большой работой стоят люди, настоящие специалисты своего дела, искренне любящие лес, нацеленные на результат, погруженные в профессию, которые умеют максимально концентрироваться для решения стоящих перед ними задач», — сообщил вице-губернатор Московской области, курирующий лесное хозяйство, Роман Каратаев.

Присутствующих также поздравили с наступающим 2025 годом заместитель руководителя Федерального агентства лесного хозяйства Михаил Козлов, исполняющий обязанности начальника Департамента лесного хозяйства по Центральному федеральному округу Алексей Чернышов, первый заместитель председателя Комитета по имущественным отношениям, природопользованию и экологии Московской областной Думы Александр Орлов.

«Мы прошли этот год, улучшив целевые показатели по многим направлениям. Это внушает оптимизм, но и ставит перед нами задачи на следующий год», — заключил председатель Комитета лесного хозяйства Московской области Евгений Агулов.