Лучших специалистов космической отрасли наградили в Химках

Итоги конкурса профессионального мастерства LaspaceSkills подвели в одном из ведущих космических предприятий региона в Химках. Уже пятый год подряд эти соревнования помогают выявить лучших молодых специалистов.

В актовом зале предприятия состоялось торжественное награждение призеров и победителей. На протяжении недели 194 сотрудника в возрасте до 35 лет боролись за звание лучших в своей сфере. Конкурс проходил по 13 направлениям — от программирования и проектирования до сборки космических аппаратов и токарных работ. Задания включали проверку как теоретических знаний, так и практических навыков. Оценку участников проводили свыше 50 экспертов.

«Этот конкурс выявляет настоящих профессионалов, неравнодушных людей, стремящихся развиваться и двигать вперед дело, которым они занимаются. Хочу поблагодарить всех участников и особенно экспертов — от них зависят и точность заданий, и объективность результатов», — поделился генеральный директор Василий Марфин.

Победители получили денежные призы и возможность повышения квалификации и разряда. Кроме того, им предстоит представлять научно-производственное объединение Лавочкина на чемпионатах «Молодые профессионалы Роскосмоса» и «Хайтек».