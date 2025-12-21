Лучших спасателей региона наградили в Химках

Почетные знаки вручили в номинациях: лучший начальник караула, старший оперативный дежурный, пожарный и водитель спецтехники, спасатель и кинолог, дознаватель и оператор системы 112, инспектор по маломерным судам.

Награды получили и спасатели из Химок. Почетный знак «За труды и усердие» вручили старшему инструктору по вождению пожарной машины Александру Карпачеву. Пожарный Денис Глухов и инспектор надзорной деятельности Илья Дубенкин получили благодарственные письма главы округа.

Эксперта единой дежурно‑диспетчерской службы Руслана Поликарпова отметили благодарственным письмом администрации.

«Когда мы оказываемся в сложной ситуации, мы идем и просим помощи, в том числе и у вас. То мужество, ту отвагу и преданность делу, которые вы демонстрируете каждый день — это призвание, это служение. По моему мнению, каждый служитель этой профессии является в наших сердцах победителем. Спасибо вам огромное», — отметила глава городского округа Химки Елена Землякова.