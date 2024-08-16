Лучших сотрудников спортшколы в Одинцове наградили ко Дню физкультурника

Грамоты и благодарственные письма вручили представителям спортивной школы «Одинцово» ко Дню физкультурника. Более 20 человек получили награды от комитета физической культуры и спорта и главы Одинцовского городского округа Андрея Иванова.

Представителям спортшколы «Одинцово» вручили 21 награду за успешный труд и подготовку воспитанников.

«Награды вручали депутаты Одинцовского округа Владимир Жандаров и Павел Чамурлиев. Они отметили высокие показатели в работе всего коллектива спортивной школы, а также особые успехи награждаемых. Мы договорились о дальнейшем взаимодействии и поддержке усилий тренерского состава в воспитании молодежи, достижении достойных результатов на спортивных аренах округа, области и страны», — рассказал директор спортшколы «Одинцово» Владимир Леонтьев.

В школе «Одинцово» проходят тренировки по 10 видам спорта. Воспитанники учреждения регулярно занимают призовые места на соревнованиях самого высокого уровня.

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