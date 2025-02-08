Лучших сотрудников производственного объединения наградили в Реутове

В Реутове торжественно наградили победителей конкурсов «Мастер — золотые руки» и «Новатор инженерного труда». Мероприятие организовали профсоюзный комитет Военно-промышленной корпорации «Научно-производственное объединение машиностроения» и Московское областное региональное отделение Союза машиностроителей России.

Председатель регионального отделения Союза машиностроителей России, заместитель генерального директора Военно-промышленной корпорации «Научно-производственное объединение машиностроения» Валерий Бунак поблагодарил участников конкурса за вклад в развитие предприятия и успешное выполнение поставленных производственных задач.

Звание «Мастер — золотые руки» по итогам 2024 года присвоили четырем сотрудникам предприятия: слесарю-испытателю Андрею Хляпову, слесарю механосборочных работ Владимиру Филатову, монтажнику Павлу Рыльцеву и фрезеровщику Сергею Бердникову. Восемь специалистов удостоились звания «Новатор инженерного труда». Среди них награды получили начальник сектора Антон Балашов, инженер-конструктор Марина Тюкина и ведущий инженер-программист Илья Доденко.

Победителям вручили дипломы, нагрудные знаки, ленты и денежные премии в размере 25 тысяч рублей. Портреты выдающихся специалистов разместят на доске почета в профкоме предприятия.