Лучших сотрудников полиции наградили по итогам года в Подольске
Торжественное мероприятие по итогам ушедшего года состоялось в Подольске. На нем чествовали лучших сотрудников полиции, вручив им заслуженные награды.
В 2025 году на 6 тысяч снизилось количество преступлений — с 81 до 75 тысяч заявлений о происшествиях было подано жителями. Также положительные показатели продемонстрировала Госавтоинспекция. Уровень детского травматизма уменьшился на 45%, в результате ДТП не погиб ни один ребенок.
Начальник Госавтоинспекции Подольска подполковник полиции Юрий Черепянский отметил, что хорошо сработал отдел пропаганды — проводил всевозможные акции, раунды, акции и беседы с детьми в школах, а также на автопредприятиях округа.
Оперативная работа за год стала еще результативнее: общая раскрываемость преступлений составили 71%, что выше среднеобластного уровня.