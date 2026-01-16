Лучших сотрудников полиции наградили по итогам года в Подольске

Торжественное мероприятие по итогам ушедшего года состоялось в Подольске. На нем чествовали лучших сотрудников полиции, вручив им заслуженные награды.

В 2025 году на 6 тысяч снизилось количество преступлений — с 81 до 75 тысяч заявлений о происшествиях было подано жителями. Также положительные показатели продемонстрировала Госавтоинспекция. Уровень детского травматизма уменьшился на 45%, в результате ДТП не погиб ни один ребенок.