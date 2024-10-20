Лучших сотрудников пищевой промышленности наградили в Подольске

В Подольске состоялось торжественное награждение сотрудников предприятий пищевой промышленности в честь Дня работников этой важной отрасли. В мероприятии приняли участие первый заместитель главы города Владимир Кравцов и первый заместитель председателя Совета депутатов, руководитель фракции «Единая Россия» Любовь Ушанева.

На территории городского округа Подольск функционирует более 40 предприятий, занимающихся производством разнообразных продуктов питания, включая кондитерские изделия, мясо и рыбу, хлебобулочные изделия, а также молочную продукцию.

Владимир Кравцов отметил заслуги 12 сотрудников медалями и почетными грамотами за их вклад в развитие пищевой промышленности. Особую награду — медаль «За безупречную службу» I степени — получила Наталья Мигусева, работающая конфетчицей уже около 30 лет.

Почетные грамоты Совета депутатов были вручены инженеру-механику Дмитрию Должикову, начальнику кондитерского цеха Светлане Волковой и укладчику-упаковщику Елене Исуповой из «МОК-производство».

Благодарственные письма получили инженер-механик Максим Панов, кладовщик Любовь Феденко, экономист Инга Чедия из «Яковлевской чаеразвесочной фабрики», а также оператор Марина Вершинина, менеджер Ирина Гулякова и старший оператор Анастасия Гурцева из «НоваПродукт АГ».

Это событие стало признанием значимости труда работников пищевой промышленности и их вклада в обеспечение жителей Подольска качественными продуктами питания.

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