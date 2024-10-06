Лучших сотрудников МФЦ наградили в Химках

Пять лучших сотрудников Многофункционального центра предоставления государственных и муниципальных услуг отметили по результатам работы в сентябре. Специалистов поблагодарили за эффективную службу.

Определяли лучших специалистов по следующим показателям: эффективность работы, полученные благодарности от заявителей и добросовестное отношение к работе.

«В начале 2022 года руководством МФЦ для мотивации сотрудников было утверждено Положение, согласно которому ежемесячно определяют лучшего главного специалиста в каждом отделе по оказанию государственных и муниципальных услуг МФЦ. Желаю хорошей работы и успехов», — поделилась Надежда Смирнова.

Звание лучших специалистов месяца получили: Жанна Медведева, Жанна Семина, Дарья Косякова, Сауле Кулкаева, Анна Катаева.

Отметим, что в Химках ежегодно обновляют Доску почета. Фотографии лучших работников учреждений, в том числе специалистов Многофункционального центра предоставления государственных и муниципальных услуг, расположены у здания администрации округа.

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