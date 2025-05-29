Лучших сотрудников коммунальной службы наградили в Солнечногорске

Предприятие, которое начинало свою деятельность с 38 сотрудников, сегодня значительно увеличилось и насчитывает уже 284 специалиста, а также располагает 106 единицами техники. В зоне его обслуживания находятся 286 дворовых территорий, 185 общественных пространств, 238 детских игровых площадок, порядка 503 тысяч квадратных метров, а также сотни километров дорог и тротуаров.

«Каждый день профессионалы выходят на улицы округа, чтобы навести порядок, расчистить, вывезти, подстричь, подмести — сделать наш Солнечногорск чище, уютнее и безопаснее. В начале мая на наш округ обрушился сильнейший шторм — поваленные деревья, разбросанные ветки, сотни заявок от жителей. И ребята из Муниципального бюджетного учреждения „Дирекция единого заказчика городского округа Солнечногорск“ не подвели. Больше 1000 деревьев было убрано с начала месяца. Люди работали без выходных весь май. Я от всей души благодарю всех сотрудников за труд, выносливость и преданность делу», — подчеркнул глава городского округа Солнечногорск Константин Михальков.