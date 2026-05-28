Лучших сотрудников коммунальной службы наградили в Солнечногорске

В Солнечногорске 28 мая отметили 12 лет со дня образования МБУ «ДЕЗ г. о. Солнечногорск». На базе предприятия отличившихся сотрудников наградили почетными грамотами за усердие на службе, в том числе за зимнюю уборку и наведение чистоты весной. Передовикам-водителям вручили ключи от новой техники.

Первый заместитель главы Виталий Тушинов дал высокую оценку работе муниципального бюджетного учреждения и подчеркнул его важность для городского округа.

«Это одно из самых жизненно важных предприятий. От него зависит ежедневный комфорт и безопасность жителей. В этом году лучшие предприятия, которые занимаются благоустройством в Подмосковье, получили новую технику. Среди них — наш МБУ „ДЕЗ“, чем я очень горжусь», — сказал Виталий Тушинов.

Предприятию передали четыре трактора МТЗ, автогрейдер, погрузчик и дорожный пылесос. На балансе МБУ находятся 118 единиц техники. В «ДЕЗе» работают почти 400 сотрудников, включая 135 рабочих комплексной уборки. Они отвечают за более чем 3 миллиона квадратных метров территории, сотни километров дорог и тротуаров, почти 290 дворов и около 240 детских площадок.

Работники занимаются механизированной и ручной уборкой, мойкой контейнерных площадок, покосом, содержанием дворовых и общественных территорий, ремонтом детских игровых площадок, кронированием и спилом деревьев, ямочным ремонтом, профилированием, нанесением разметки, устранением подтоплений, высадкой цветов.

Деятельность сотрудников контролируют с помощью программ «Яндекс.Вектор» и АРМ «Нейродитех».