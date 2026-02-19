Лучших шахматистов выбрали в Химках

В баскетбольном центре Химки завершился городской этап шахматного турнира «Школьной лиги». Победители представят округ на региональных соревнованиях.

За шахматными досками встретились 120 учеников из 12 школ. Каждая партия требовала предельной концентрации — один неверный ход мог стоить победы. Ладья, слон, ферзь, конь, пешка, король стали для ребят настоящим оружием.

Первое место завоевала команда школы № 29. Серебро взяли ученики школы «Триумф». Тройку призеров замкнул Аэрокосмический лицей.

«Победа наших учеников — гордость для школы и свидетельство их блестящего логического мышления. На следующем этапе будем поддерживать ребят всей школой», — рассказала директор школы No 29 Наталья Каныгина.

«Школьная лига» — инициатива губернатора Московской области Андрея Воробьева. Проект стартовал в октябре 2024 года и объединяет футзал, волейбол, баскетбол 3×3 и шахматы.

Гостем турнира стал международный гроссмейстер Александр Злочевский. Он поздравил участников и сыграл демонстрационную партию с четвероклассником, который уже имеет первый взрослый разряд.

Победа на городском этапе открыла путь к региональным соревнованиям. Впереди у химкинских шахматистов встречи с сильнейшими соперниками из Подмосковья.