Лучших сельских старост определили в Подмосковье

Подмосковный Совет муниципальных образований определил победителей конкурса «Лучший староста сельского населенного пункта». Им вручат денежные сертификаты, которые можно будет потратить для нужд территорий. Награждение пройдет в День старосты Московской области — 23 октября.

«Мой опыт работы в муниципалитете в качестве главы показывает, что жители при взаимодействии с органами местного самоуправления доверяют нашим старостам. Главы городских округов понимают, что старосты — главные помощники на территории, они ценный источник информации на местах», — подчеркнул исполнительный директор Совета муниципальных образований Николай Ханин.

Конкурс был учрежден на съезде в ноябре 2024 года и проходил в Московской области впервые. Однако это не помешало ему вызвать большой интерес. За три месяца заявочной компании организаторы собрали 684 участника из 56 муниципалитетов региона.

Лидером по числу заявок стал Раменский округ. Оттуда было подано шесть заявок. Еще три конкурсанта пришли из Каширы, по два — из Подольска, Одинцовского и Орехово-Зуевского округов.

После прошли первичный отбор и голосование экспертов. По их результатам определили 16 финалистов.

На заключительном этапе эксперты встретились с номинантами вживую, познакомились с их проектами и достижениями. Каждый из участников делился своими наработками. Большое внимание уделялось диалогу с жителями и сбору обратной связи, взаимодействию с властью и госорганами, а также реализованным инициативам.

Лучших старост ждет торжественное награждение уже в конце октября.