Лучших сельских старост наградили грамотами в Солнечногорске

День сельских старост отметили в Музейно-выставочном центре «Путевой дворец» в Солнечногорске. Самым активным старостам вручили благодарственные письма от имени главы округа Константина Михалькова за вклад в развитие сельских территорий.

«Выражаю высокую признательность и благодарность от главы округа за ваш труд, за вашу важнейшую миссию — быть связующим звеном между жителями и администрацией», — отметила Майя Морева.

Сейчас в Солнечногорске трудятся 60 старост. Они выступают эффективными посредниками между жителями деревень и органами власти. Недавно в округе подписали соглашение между администрацией Солнечногорска и Ассоциацией старост сельских населенных пунктов Московской области. Оно включает несколько ключевых мер: проведение выездных встреч администрации с участием старост и представителей министерств для обсуждения актуальных вопросов, выделение отдельного дня в администрации для приема старост, где они смогут общаться с заместителями главы и профильными специалистами, а также специальную маркировку обращений старост в Центре управления регионом для их приоритетного рассмотрения.

День сельских старост утвержден в Московской области в 2023 году решением Московской областной думы. Праздник стал еще одним шагом в укреплении института старост в регионе.

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