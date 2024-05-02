Лучших работников скорой помощи наградили в Подмосковье | 360°

Подмосковье 02 мая 2024, 13:46 Лучших работников скорой помощи наградили в Подмосковье Московская областная организация Профсоюза работников здравоохранения РФ

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Работников скорой помощи поздравили с профессиональным праздником в Подмосковье. Ежедневно на линию выходят около 600 бригад, а ежегодно специалисты обслуживают более двух миллионов вызовов.

За особые заслуги и в честь профессионального праздника медработников отметили почетными наградами. Церемония награждения прошла во Дворце культуры «Подмосковье» в Красногорске.

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«Скорая — это первая линия, которая оказывает медицинскую помощь. От своевременного прибытия бригады, оперативного принятия решений и слаженной работы команды зависит жизнь людей», — отметила заместитель председателя Московской областной организации профсоюза работников здравоохранения России Татьяна Веселова.

На данный момент первичная профсоюзная организация областной станции скорой медицинской помощи является самой крупной в регионе и насчитывает свыше пяти тысяч сотрудников.

Ранее губернатор Андрей Воробьев заявил, что в 2024 году регион сделает упор на развитие здравоохранения. В Подмосковье откроют десять поликлиник, 12 фельдшерско-акушерских пунктов и четыре станции скорой помощи.

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