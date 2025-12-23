Лучших работников сферы культуры наградили в Наро-Фоминском округе

Для сферы культуры муниципалитета уходящий год оказался успешным. Наро-фоминцы неоднократно становились победителями и призерами самых престижных конкурсов.

Благодарственные письма и грамоты, цветы и памятные подарки музыкантам, танцорам, художникам вручили участники СВО и заместитель председателя Московской областной думы Олег Рожнов.

«Я благодарю вас за то, что вы передаете наши традиционные ценности, культурные ценности, выраженные в музыке, в танце, в искусстве, нашим молодым поколениям, нашим детям. В этом главная функция правильного государства — передавать эти ценности», — обратился к работникам культуры Олег Рожнов.