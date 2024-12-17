Лучших работников сельского хозяйства наградили в Воскресенске

Глава Воскресенска Алексей Малкин наградил работников сельского хозяйства. Он вручил им почетные грамоты от профильного Министерства и депутатов Московской областной Думы.

Алексей Малкин поздравил всех сотрудников с высокими наградами.

«Приятно было поощрить сегодня работников АО „Воскресенское“ и ТК „Подмосковье“. От всего сердца благодарю за плодотворный труд, высокий профессионализм, весомый вклад в развитие сельского хозяйства», — отметил Алексей Валерьевич.

Сотрудникам вручили грамоты Министерства сельского хозяйства России, знаки «За труды» Московской областной Думы, благодарственные письма от профильного министерства Московской области, а также почетные грамоты и благодарственные письма от главы округа. Алексей Малкин отметил, что специалисты поддерживают жизнедеятельность, обеспечивают овощами, фруктами, зерновыми культурами, мясом и молочными продуктами население страны.