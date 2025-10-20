Лучших работников сельского хозяйства наградили в Лосино-Петровском округе

Торжественное мероприятие, посвященное Дню работников сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности, состоялось в Доме культуры поселка городского типа Биокомбината. Лучшим сотрудникам вручили благодарственные письма и почетные грамоты за многолетний добросовестный труд и высокий профессионализм.

Работники сельхозпредприятий Лосино-Петровского округа получили серебряные медали от Министерства сельского хозяйства Российской Федерации. Лучшим из них также было присвоено звание «Почетный работник агропромышленного комплекса».

«Уверен, что высокие темпы будут сохраняться и дальше, задавая планку для всей отрасли. Благодарю всех причастных к празднику за трудолюбие, преданность делу и весомый вклад в развитие нашего округа, региона и страны», — обратился к виновникам торжества глава муниципалитета Сергей Джеглав.

Лосино-Петровский округ гордится своей аграрной и научной школой, известной далеко за пределами России. Здесь расположено более десяти именитых предприятий сельскохозяйственной направленности. Лидерами отрасли являются «Всероссийский научно-исследовательский и технологический институт биологической промышленности» и «Щелковский биокомбинат».

В институте биологической промышленности более века создаются инновационные вакцины и диагностические системы, защищающие здоровье животных по всему миру. Это предприятие с богатой историей и современными технологиями является гордостью отечественной ветеринарной промышленности. Коллектив опытнейших специалистов «Щелковского биокомбината» с 1969 года разрабатывает передовые технологии для профилактики и лечения инфекционных болезней животных.